7月上旬にフジテレビを退社する竹内友佳アナウンサー（37）が24日、キャスターを務める昼のニュース「FNN Live News days」（月〜金曜前11・30）に出演。同番組最後の出演となった。番組エンディングで竹内アナが「私たちがお伝えするのはきょうで最後になります」と切り出すと、安宅晃樹アナは「来週からは月曜と火曜は梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがとうございました」と伝え、竹内アナは「それで