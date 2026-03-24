プロ野球・西武の西口文也監督は２４日、今季の開幕投手を渡辺勇太朗（２５）が務めると発表し、これで１２球団の開幕投手が出そろった。初の大役を託した西口監督は「開幕戦をしっかり投げ、１年間頑張ってほしいという思いも込めた」と期待。渡辺は「チームに勢いをつけられる投球をしたい」と意気込みを語った。開幕戦は２７日、ゾゾマリンスタジアムでロッテと戦い、２戦目は武内夏暉（２４）、３戦目は平良海馬（２６）