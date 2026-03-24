俳優でプロ雀士の萩原聖人（54）が23日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!3時間SPサンド旅＆バーガー店で帰れま10」（午後7時）に出演。ドラマで共演していた俳優木村拓哉と「バチバチ」の関係になっていた原因は自分にあったことを認めた。タカアンドトシのタカが萩原と木村が和解したと記事に関して「オレ、ネットニュースでみたもん」と切り出した。萩原は「32年前に共演した作品で、なんか世間が…ですよ、バチバチして