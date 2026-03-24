犬が思う『良い人』の特徴５選 犬が思う『良い人』とは、どのような特徴を持つ人なのでしょうか。ここでは、犬が「この人、大好き」「信頼できる」と認識する『良い人』の特徴を紹介します。 1.スキンシップや遊びで喜びや楽しさを与えてくれる 犬が思う『良い人』とは、自分にポジティブな気持ちを与えてくれる人です。例えば、愛情を込めてスキンシップをとっていることが伝わってくる人や、自分が好きな遊びを一緒になって