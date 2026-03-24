世田谷町田線の拡幅、年度内に完成川崎市北部都市基盤整備事務所が整備を進めている「世田谷町田線」の4車線化が、2025年度内に完成します。3月19日より仕上げの工事に入っていると公式Xにて伝えています。【ついに完成】これが4車線化中の「世田谷町田線」です（地図／写真）世田谷町田線は東京の世田谷通りから続く小田急線沿いの幹線道路で「津久井道」とも呼ばれます。まもなく4車線化するのは連続する片平工区と上麻生工