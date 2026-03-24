5月8日に公開されるヒュー・ジャックマン主演映画『ひつじ探偵団』の日本版予告が公開された。 参考：ヒュー・ジャックマン主演映画『ひつじ探偵団』5月8日公開主役不在の日本版ポスターも ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を映画化した本作は、ひつじたちが“事件の真相”に挑むミステリー。『ミニオンズ』の共同監督を務めたカイル・バルダがメガホンを取った。 愛するひつじた