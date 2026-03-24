LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線を4月から5月にかけて増便する。運航するのは、東京/成田発が4月3日・13日・25日と5月5日、ワルシャワ発が4月2日・12日・24日と5月4日の計4往復8便。機材はボーイング787型機を仕様する。この他に、同路線を1日1往復運航している。■ダイヤLO1180東京/成田（08：15）〜ワルシャワ（15：30）／4月25日、5月5日LO1080東京/成田（09：20）〜ワルシャワ（16：35）／4月13日LO1080東