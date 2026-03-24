スターアライアンスは、ロサンゼルス国際空港に「スターコネクションセンター」を開設した。スターアライアンスで最も利用者の多い北米の乗り継ぎハブの一つで、16社が20か国以上の80都市以上へ運航し、年間35万人以上が加盟航空会社間を乗り継いでいる。乗り継ぎ時間が短い乗客をサポートし、到着便の遅延により乗り継ぎができないリスクのある乗客を事前に特定し、次便への乗り継ぎを迅速に手配するなど、複数の航空会社間のシー