フィンエアーは、投資家向けウェブ会議を開き、今後の機材計画について発表した。エンブラエルE195-E2型機は18機を確定発注したほか、オプション16機と購入権12機を有する。2027年に3機、2028年と2029年に6機を受領する見通し。さらに中古機市場からエアバスA320ceoとエアバスA321ceoを最大12機取得する。エンブラエルE195−E2型機は、ノルディックリージョナルエアラインズ（Nordic Regional Airlines／Norra）に割り当て、2027年