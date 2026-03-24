ちょっとイラッとしただけなのに、なぜか頭から離れない。言語学者の堀田秀吾氏は、そんなときこそ「未来の視点」を持ち、ことばにすることが重要だと説く。今の感情を少し引いて見つめ直すだけで、思考と行動は大きく変わるという。ネガティブな感情と適切な距離を取る方法とは。※本稿は、言語学者の堀田秀吾『最先端研究でわかった頭のいい人がやっている 言語化の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。遠い1