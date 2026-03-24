ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEMO週穫祭3月第4弾」を開始した。期間は4月5日まで。 期間中、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に新規契約もしくは他社からの乗り換え（MNP）をすると最大2万円分のPayPayポイントが還元される。2万円分の還元を受けるには、他社からの乗り換え（MNP）で「LINEMOベストプランV」を契約する必要がある。加えて、契約時に掛かる事務手数料が