シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Active」を発売した。価格は2580円。 「REDMI Buds 8 Active」は、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。4月6日までは早割価格が適用され、400円引きの2180円で購入できる。 人間工学に基づいたセミインイヤー構造を採用し、耳にフィットしながらも圧迫感や負担を低減し、一日中快適に装着できるという。 音質面では、