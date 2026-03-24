中東情勢が混迷を深め、ガソリン価格は史上最高値を更新した。インフレ基調がさらに高まるなか、我々はお金の戦略についてどう考えていったらいいのだろう？そんなとき、うってつけの本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラ