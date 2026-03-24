飛行機や新幹線での待ち時間や移動時間にもパソコンを開き、わずかな時間でも生産的に使おうと努めているビジネスパーソンは少なくないはずだ。だが、そもそも「移動時間をムダにするな」という空気はどこから生まれたのだろうか？社会学者が解説する。※本稿は、社会学者の伊藤将人『移動と階級』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。タイパ重視の社会において移動は無駄な時間なのか？移動と成功をめぐる議論には、よく