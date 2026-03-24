SB C&Sは、AIプロダクトブランド「GLIDiC AI」の第1弾製品「GLIDiC AI +u Buds」（グライディック エーアイ プラスユーバッズ）を発表した。「Makuake」で3月26日に先行販売を開始する。 本体価格は2万9800円。Makuakeでの応援購入価格は、本体とAI有料プラン（1年間）のセットが2万6760円（超超早割40％オフ）、本体のみの場合は2万860円（超超早割30％オフ）など。プランには無料の「Basic」、月額1980