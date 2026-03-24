東京・中目黒でおでんや和食を提供する居酒屋『おでん きんぎょと風鈴 目黒川』では、2026年3月20日から4月5日までの期間限定で、テイクアウトメニューの販売を開始した。花見のシーズンに合わせての販売となるが、どのようなメニューが提供されるのか。おでんを食べ歩きながら、桜まつりを堪能できる！今回のメニューで注目すべきは「五種合せ出汁 SAKURAおでん」（税込1500円）。さくら麩、海老団子、フランクフルト、チェリート