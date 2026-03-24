プロ野球開幕を目前に控え、カープの選手らが広島市内の神社を参拝し、必勝を祈願しました。24日午前10時、カープの新井監督や選手ら41人が広島護国神社を訪れました。4年目の巻き返しを誓う新井カープ。ドラフト1位の平川蓮選手をはじめ新戦力がオープン戦で台頭しました。新井監督も「去年よりレベルの高い競争ができている」とチームの現状に手応えを感じています。カープは27日、マツダス