JR広島駅ビルの商業施設「ミナモア」は開業から1年です。記念のセレモニーが行われました。開店を前に「ミナモア」で働くスタッフにより記念のくす玉が割られ、来店客には1年間の感謝を込めオリジナルのもみじ饅頭が配られました。1年前に開業した「ミナモア」には、地下1階から地上9階に、216店舗が入ります。平日は7万人から8万人休日には10万人以上が訪れ、来館者は想定を上回る、およそ3300万人に上りました。■中国SC開