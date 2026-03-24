男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんが運営する「ミニギシ」Instagramは3月21日、投稿を更新。アサイーまみれの息子のショットを披露しました。【写真】ぎし夫婦、驚きの息子の姿とは？「最高すぎ笑」同アカウントは「なんか静かだなと思ったらママのアサイーをこっそり」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は部屋の隅に座り、アサイーを食べている息子の姿です。おでこや頬にアサイーがべっとり付