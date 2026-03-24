ふるさと納税で指定取り消しを受けた雲仙市は、関係職員の処分を発表しました。 雲仙市の金澤市長は24日の市議会で、ふるさと納税をめぐる問題で職員の処分を発表しました。 この問題は、ポータルサイトの返礼品代などを計上しないまま不適切な報告を行ったことにより、国からふるさと納税の対象団体の指定を取り消されたものです。 市は職員4人に対し、停職2か月や減給などの懲戒処分を行い、うち3人の役職を