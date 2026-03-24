育休中のテレビ朝日アナウンサー・久冨慶子さんは3月23日、自身のInstagramを更新。息子との顔出しショットを公開しました。【写真】久冨慶子＆息子の顔出しショット「素敵なお坊ちゃんのお出ましですね」久冨さんは「雨上がり傘を持ってくれましたこんなに小さいのにいつのまにか観葉植物を倒していたり、つかまり立ちしそうなくらい足の力が強かったり、赤ちゃん期間も終わりが近づいているのかなーと楽しみと寂しさが混ざって