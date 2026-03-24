スネルは開幕に間に合わない現状だ(C)Getty Imagesドジャースのデーブ・ロバーツ監督は現地時間3月23日、エンゼルスとのオープン戦前に故障中のブレイク・スネルとトミー・エドマンについて言及した。【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見る地元紙『California Post』のジャック・ハリス記者は自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は本日、ブレイク・スネルとトミー・エドマンの復帰時期について大ま