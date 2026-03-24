並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。1, 1, 2, 3, □, 8ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：5正解は「5」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、