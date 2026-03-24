国の重要無形民俗文化財に指定されている阿蘇神社の「火振り神事」が23日夜に行われ、幻想的な炎の輪が広がりました。 【写真を見る】火を振る神事、今年も…阿蘇神社の幻想的な夜炎の輪に酔いしれる 阿蘇神社の「火振り神事」は、農業を司る国龍神と姫神の結婚を祝い、氏子たちが松明で出迎えた という故事に因むものです。 熊本地震で楼門が倒壊するなど、大きな被害を受けましたが、地震から10年が経ち、再建された楼