【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前週末比１０・４％安の１バレル＝８８・１３ドルに下落した。トランプ米大統領がイランと停戦に向けて協議していると明かし、中東情勢の緊張が緩和するとの期待が広がった。終値が９０ドルを下回るのは３月１１日以来、約２週間ぶり。２２日夜の取引では１０１ドル台まで上昇する場面もあ