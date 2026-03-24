選抜高校野球６日目の２４日、第１試合に登場した大阪桐蔭のアルプス席は計約１１００人の応援団で満員になり、約１７０人の吹奏楽部員らが息のそろった演奏でナインの活躍を後押しした。甲子園に向け、同部はダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のヒット曲「好きすぎて滅！」などを応援歌に新たに加えた。例年より１０曲ほど多い５０曲以上を演奏できるようにしてこの日に臨んだ。様々な曲を披露する同部の演奏を楽しみにし