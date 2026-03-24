俳優でプロ雀士の萩原聖人（54）が23日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!3時間SPサンド旅＆バーガー店で帰れま10」（午後7時）に出演。ドラマで共演していた俳優木村拓哉と和解したことについてコメントした。萩原は「当時僕も23歳。拓哉は1コ下なんで22歳。失言が彼の耳に入り」と説明した。タカが「ちなみにそれは何を言ったんですか」と確認すると、萩原はフジテレビ系のドラマにキャスティングされたことについてある