※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。音楽画集『幻燈』 書簡型小説『二人称』。32通の封筒を開け、原稿用紙に書かれた約170枚の手紙を読み進めていく物語。「本の形から逸脱した文学作品があってもいいのではないか」。『幻燈』以来、約3年ぶりとなる新作はn-buna（ナブナ）のそんな思いから生まれた。手紙に書かれた詩が楽曲化されたデジタルアルバム『二人称』では「私だけでは到達できない歌声に連れ