ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間23日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板。8四死球と制球に苦しみ、5失点を喫した。佐々木は初回の先頭打者ネトに対して最速99.1マイル（約159.5キロ）を計測しながらも、4球連続ボールで死球を与えた。さらに、野選と四球で無死満塁と塁を埋めると、4番ソレアと5番モンカダに2者連続の押し出し四球。計30球でストライク13球と制球定まらず、無死満塁のまま一時降