きょうは各地で、過ごしやすい陽気が続くでしょう。 【写真を見る】東海地方は花粉“大量飛散” 予想最高気温は岐阜20℃ 名古屋19℃ 春本番の暖かさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/24 昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲は出ていますがよく晴れています。気温は15.7℃で、空気が乾燥しています。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。次第に雲が多くなりますが、天気の崩れはなさそうです。空気が乾燥する所が多いため、火