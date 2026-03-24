BTSのRMが先輩アーティストEPIK HIGHへの不満をあらわにした。BTSのRMとSUGAが出演するEPIK HIGHのYouTubeチャンネルの予告編が公開され、話題を集めている。【注目】RM、カムバックで涙の感謝「ARMYの愛で…」EPIK HIGHは3月23日、公式YouTubeチャンネル「EPIKASE」を通じて、26日に公開される本編に先立ちティザー映像を公開した。今回のエピソードにはRMとSUGAの出演が予告され、特にSUGAにとって今回の活動で唯一のユーチュー