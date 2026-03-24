成長過程を見せるだけではない。いまや芸能人の“赤ちゃん”は、商品化の段階にまで踏み込んできた。俳優シム・ヒョンタクと日本人の妻サヤさんは、息子ハルくんのキャラクター商品販売を始めると明らかにした。【写真】BTS似？ ハルくん家族が日本にサヤさんは自身のSNSを通じて、もともと絵を描くことが趣味だったこと、そして「息子の商品を作る」ことには慎重な気持ちがあったと説明している。ただ、ハルくんや自身の絵を大切