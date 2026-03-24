【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が3月22日、自身のInstagramを更新。肩やウエストが見えるコーディネートを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」20歳ギャル「肩のラインが綺麗」肌見せコーデでカフェ満喫◆伊藤愛依海、春を感じる肌見せコーデ公開伊藤は「昨日行ったカフ