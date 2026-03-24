マイペースで行動的なＢ型女性は、恋愛においても男性をドキッとさせる大胆さが特徴的なようです。では、男性はＢ型女性のどんな行動に魅力を感じるのでしょうか？今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「『Ｂ型女性』に対して男性がキュン！とする瞬間９パターン」をご紹介します。【１】誰にでもオープンな態度で、会話が盛り上がるとき「気さくに話せて会話がマジで面白い」（２０代男性）など、Ｂ型女性のオー