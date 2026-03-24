こちらは円満に交際していると思っていたのに、いきなり彼女から別れを告げられたら、悲しむよりもまず驚いてしまうもの。お付き合いが安定期に入ったときほど慢心し、彼女の気持ちに気づかないことがあるので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「順調だと思ってたのは自分だけ？彼女が突然別れを告げた理由」をご紹介します。【１】最後くらい楽しく過ごそうと努めてい