【Gift＋ 1/8 星見雅 華やぐ遊歩Ver.】 11月 発売予定 価格：7,480円 Myethosは、1/8スケールフィギュア「Gift＋ 1/8 星見雅 華やぐ遊歩Ver.」を11月に発売する。価格は7,480円。 本製品は「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「星見雅」がキーボードを構えたバンド衣装を再現したフィギュア。ストライプのトップスとメタリック塗装が映えるアクセサリ&#1