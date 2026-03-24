XG アーティストグループ・XGが、現地時間2026年8月8日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」に、セカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル、88risingが主催する音楽フェスティバルで、2018年にL.A.でスタートした。アジ