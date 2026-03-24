ラグジュアリーブランドのリユース・セレクトショップを展開するブランド専門店「ＹＯＣＨＩＫＡ」（京都市上京区）は、２０〜６０代の子どもを持つ女性１００名（世帯年収７００万円以上）を対象に、「入学式・入園式の装い」に関する意識調査を実施し、２４日に発表した。 「入学式・入園式の装いについてどのように考えていますか？」という問いに対して、６０％の母親が「無難にまとめたい」と回答。「失敗したくない」が