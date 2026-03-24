陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は、複数の部下に暴行しけがをさせた隊員と、これを報告しなかった隊員について、それぞれ懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのはいずれも陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地･普通科教導連隊第2中隊に所属する26歳の陸士長と53歳の1等陸曹です。滝ヶ原駐屯地の発表によりますと、2人の隊員のうち陸士長は、2021年6月6日から2024年3月10日までの間に、駐屯地内での部下隊員への指導の際、複数の隊員に対し