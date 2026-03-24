三重県の最も南に位置する紀宝町で、早くも田植えです。中西和益さんの水田では、温暖な気候を利用した「早場米」を栽培していて、毎年、この時期に作業を始めています。早場米はお盆の前に新米として出荷されることから人気が高く、この田んぼでは7月下旬に刈り取りを行う予定です。およそ1.5トンの収穫が見込まれています。