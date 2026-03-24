キャラクターラインにあまり頼らない面構成新型『ホンダ・プレリュード』はグランドコンセプト『UNLIMITED GLIDE〜どこまでも行きたくなる気持ちよさ×非日常のときめき』のもと、グライダーをイメージしてデザインされた。【画像】令和版スペシャリティカー！新型『ホンダ・プレリュード』全45枚エクステリアは、『グライディング・クロス・スタンス』というキーワードを掲げ、グライダーのように伸びやかで軽快なプロポーショ