24日（火）全国的に春の晴天、夜は西から早くも下り坂。＜24日（火）の天気＞高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。暖かな陽気で、午前中には宇都宮・松山・宮崎でソメイヨシノが開花しました。今週で一番すっきりと晴れるため、洗濯や少し早めのお花見など日差しを有効活用してください。西日本や東日本ではスギ花粉からヒノキ花粉に移行しつつあり、一部ではすでにヒノキ花粉がメインになってきています。花粉症の方