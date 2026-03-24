北朝鮮メディアによりますと、金正恩総書記は23日、国会に相当する最高人民会議で演説し、韓国について「最も敵対的な国家として公認する」と述べました。この方針が憲法に反映されるかどうかが注目されています。また、「核の盾の構築」が安全保障や経済などの発展も支えているとして、核開発を推し進めていく考えを改めて強調しました。