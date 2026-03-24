中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は、消費税の減税や給付付き税額控除について話し合う「国民会議」をめぐり、あす（25日）の実務者会合にそろって参加することで合意しました。中道改革連合階猛 幹事長「あすの回から3党そろって国民会議に参加するということを幹事長間で合意しました」中道、立憲、公明の3党の幹事長と国対委員長が24日に国会内で会談し、25日におこなわれる国民会議の実務者会合にそろって参加す