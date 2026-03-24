長野県飯田市では、県の天然記念物の一本桜が見頃を迎えています。市の美術博物館の正面に咲くエドヒガンザクラは去年より10日以上早く、今月17日に開花しました。樹齢450年以上と言われ、飯田藩の家老・安富家の敷地跡にあることから「安富桜」と呼ばれ親しまれていて、今月いっぱいは楽しめそうです。