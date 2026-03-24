東京駅正面の丸ノ内ホテル8階にある｢ポム･ダダン｣では、2026年4月26日まで、限定アフタヌーンティー｢日本茶の香りと苺の彩｣を開催中。京都の老舗｢一保堂茶舖｣の香り高い茶葉と、旬の苺を主役にした和洋折衷のぜいたくなラインアップが楽しめます。都会の喧騒を忘れる開放的な空間で、伝統と華やかさが融合した極上のひとときを。春のご褒美にぴったりのアフタヌーンティーを紹介します。 五感を呼び覚ま