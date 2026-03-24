国民会議で専門家の視点から議論が行われました。城内実 日本成長戦略担当大臣「持続可能な社会保障制度の構築は取り組むべき急務であります」消費税の減税や給付付き税額控除について議論する国民会議の「有識者会議」が、きょう初会合を開きました。会議では、所得と税負担・社会保険料との関係や中低所得者の負担軽減策などについて話し合われました。政府は夏までの中間とりまとめに向け、議論を加速させたい考えです。