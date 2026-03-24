「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）１回戦最後のカードとなった一戦は、大阪桐蔭が２４年大会以来２年ぶりの初戦突破を飾った。西谷監督は歴代１位更新の甲子園通算７１勝目をマークした。先発の大型左腕、川本晴大投手が圧巻の１４奪三振で３安打完封。１５０球の熱投だった。まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。さら