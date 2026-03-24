きのう夜、埼玉県春日部市で住宅7棟が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、きのう午後10時ごろ、春日部市薄谷で「家が燃えている」と、近くを通りかかった人から110番通報がありました。消防車10台が消火にあたり、火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、あわせて住宅7棟が焼け、焼け跡から性別・年齢不明の1人の遺体が見つかったということです。焼けた住宅に1人で住む高齢の男