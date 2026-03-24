政府は２４日午前、中東情勢に関する関係閣僚会議を首相官邸で開いた。高市首相は、石油の国家備蓄を２６日から放出すると表明し、国内経済への影響を最小限に抑えるよう閣僚に指示した。首相は「ホルムズ海峡における航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持は、エネルギーの安定供給の観点も含め、極めて重要だ」と述べた。また、「電気ガスの料金がただちに上昇することはない」と強調した。首相は、ナフサなどの